Σε ανακοίνωση με αφορμή την πολυτάραχη πρώτη συνεδρίαση της δίκης για τα Τέμπη προχώρησε σήμερα η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, μιλώντας για μια «προσβλητική εικόνα» όσον αφορά την αίθουσα της συνεδρίασης.

«Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης», καταλήγει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η δίκη των Τεμπών αφορά όλη την ελληνική κοινωνία. Η αναζήτηση της αλήθειας και η απόδοση Δικαιοσύνης αποτελεί κοινό αίτημα.

Δυστυχώς, σήμερα, κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, διαπιστώσαμε ότι η επιλεγείσα αίθουσα συνεδρίασης δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή της δίκης και την αξιοπρεπή άσκηση των δικαιωμάτων των διαδίκων και, κατά συνέπεια, δεν πληροί τους όρους διεξαγωγής δίκαιης δίκης.

Η σημερινή εικόνα μας προσβάλει όλους. Η Συντονιστική Επιτροπή συναντήθηκε με την Διευθύνουσα του Εφετείου Λάρισας και της εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετώπισαν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Το δικηγορικό σώμα καλεί την Πολιτεία να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόοδος της δίκης.

Πηγή: skai.gr

