Ο πατέρας Δημήτρης, η μητέρα Βάσω και ο αδελφός Γιώργος του αδικοχαμένου Τάσου Κουτσόπουλου, απευθύνθηκαν δημόσια στην κοινή γνώμη με κοινή τους δήλωση, μετά τα γεγονότα της πρώτης ημέρας της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

«Επί τρία ολόκληρα χρόνια, η οικογένειά μας ανέμενε με βαθύ πόνο, υπομονή και αξιοπρέπεια την έναρξη αυτής της δίκης, με πίστη στους θεσμούς και με ένα αίτημα: να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες της τραγωδίας και να αποδοθεί δικαιοσύνη στη μνήμη του Τάσου μας και όλων των θυμάτων. Τα σημερινά γεγονότα μας υποχρεώνουν να καταγγείλουμε δημόσια και με πλήρη αίσθηση ευθύνης τα εξής:

1. Ακαταλληλότητα της αίθουσας. Η επιλεγείσα αίθουσα δεν πληροί τους στοιχειώδεις όρους ασφαλούς διεξαγωγής της δίκης. Συγκεκριμένα, δεν καθίσταται αντικειμενικώς δυνατή η απαραίτητη - θεσμικά και δικονομικά - ταυτόχρονη παρουσία όλων των παραγόντων της δίκης: συνηγόρων, συγγενών θυμάτων και επιβιωσάντων. Ο, εκ των πραγμάτων αποκλεισμός τους, δεν συνιστά πρακτική δυσκολία που μπορεί να παραβλεφθεί. Συνιστά καίρια δικονομική πλημμέλεια που υπονομεύει εξ αρχής το κύρος και τη νομιμότητα ολόκληρης της διαδικασίας.

2. Πλήγμα στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τη σημαντικότερη δίκη από τη Μεταπολίτευση και μετά. Η διεξαγωγή της, υπό τις συνθήκες που βιώσαμε σήμερα, προσβάλλει ευθέως το κύρος του Δικαστηρίου, των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης - Συνηγόρων, και - πάνω απ’ όλα - πλήττει το ανθρώπινο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Τα γεγονότα αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν.

3. Άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου. Στο χρονικό διάστημα έως την επόμενη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να εξασφαλίσουν χώρο, ο οποίος να πληροί τις απαιτούμενες συνθήκες: δυνατότητα ισότιμης και πλήρους συμμετοχής όλων των διαδίκων, ασφάλεια και θεσμική σοβαρότητα ανάλογη της βαρύτητας της υπόθεσης.

4. Αποχή Δικηγόρων: Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και οι επιμέρους Δικηγορικοί Σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν αποχή, για όσο χρόνο η δίκη παραμένει ορισμένη να διεξάγεται στον συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Η αποχή αυτή δεν είναι άρνηση της Δικαιοσύνης. Είναι η πιο ουσιαστική πράξη προάσπισής της.

Δεν επιθυμούμε καθυστέρηση. Η δίκη πρέπει να συνεχιστεί το συντομότερο δυνατό, αλλά σε κατάλληλο χώρο, υπό συνθήκες θεσμικής επάρκειας, με αξιοπρέπεια και με τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη των 57 θυμάτων. Οι οικογένειές τους, η ελληνική κοινωνία και η ίδια η Δικαιοσύνη δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο από αυτό.

Η οικογένεια Κουτσόπουλου:

Δημήτρης Κουτσόπουλος, πατέρας

Βάσω Κουτσοπούλου, μητέρα

Γιώργος Κουτσόπουλος, αδελφός

Ο συνήγορός τους:

Δημήτρης Σμυρνής»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.