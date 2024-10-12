Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο Πατρών 13χρονη που παρασύρθηκε από ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 10:20 το πρωί στην εθνική οδό Αγρινίου Θέρμου, περίπου 400μ πριν το Λιγόρεμα στην έξοδο του Καινουργίου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 12χρονο κοριτσάκι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.Στο σημείο έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία Αγρινίου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από περαστικούς που έσπευσαν να βοηθήσουν, ι.χ αυτοκίνητο που κινούνταν στο ρεύμα προς Αγρίνιο κάτω από άγνωστες συνθήκες φέρεται ότι χτύπησε το παιδί με αποτέλεσμα να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Παρελήφθη από το σταθμό του ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, σε σοβαρή κατάσταση γεγονός που έκρινε σκόπιμη την άμεση διασωλήνωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στο νοσοκομείο του Ρίου.

Η Τροχαία Αγρινίου διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: skai.gr

