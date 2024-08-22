Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τριών ατόμων που διέρρηξαν, πριν από έναν μήνα, σχολικό κτίριο στην Πιερία και αφαίρεσαν εξοπλισμό 28.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία των τριών ατόμων -ανάμεσα τους κι ένα ανήλικο αγόρι, έχουν ταυτοποιηθεί και ο εξοπλισμός έχει εντοπιστεί και έχει επιστραφεί στο σχολείο.

Συγκεκριμένα, εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Κατερίνης, κλοπή από σχολείο, που έγινε τον περασμένο Ιούλιο σε περιοχή της Πιερίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών και ενός ανήλικου αγοριού, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Το βράδυ της 29ης Ιουλίου 2024, τα συγκεκριμένα άτομα διέρρηξαν την πόρτα του σχολικού κτιρίου και αφαίρεσαν συνολικά επτά διαδραστικές οθόνες αφής, συνολικής αξίας 28.000 ευρώ, όπως ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές ο διευθυντής του σχολείου.

Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στον διευθυντή του σχολείου. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: skai.gr

