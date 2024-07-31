Εξιχνιάστηκαν κλοπές από οικίες στις Σέρρες

Κοσμήματα, χρυσές λίρες και ρολόγια μεγάλης αξίας, ήταν η λεία, σύμφωνα με την αστυνομία, τεσσάρων ατόμων, ανάμεσα τους και δυο ανήλικα παιδιά, από τα σπίτια στις Σέρρες όπου πραγματοποιούσαν κλοπές.

Έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις κλοπές από κατοικίες στις Σέρρες, που έγιναν το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των δύο ανδρών και δύο ανήλικων Ελλήνων, για το αδίκημα της κλοπής. Συγκεκριμένα όπως προέκυψε από την έρευνα, οι προαναφερόμενοι τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2024, διέρρηξαν τρία διαμερίσματα και μία μονοκατοικία στη πόλη των Σερρών, αφαιρώντας κοσμήματα, χρυσές λίρες, ρολόγια και άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων ανέρχεται στις 20.500 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

Ο ένας από τους δύο ενήλικες άνδρες συνελήφθη τη Δευτέρα το μεσημέρι σε περιοχή των Σερρών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών, καθώς νωρίτερα αφαίρεσε από αποθήκη σε περιοχή των Σερρών, αντικείμενα αξίας 1.000 ευρώ,σύμφωνα με δήλωση του παθόντα.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.