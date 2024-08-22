Λογαριασμός
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορίας 4) για αύριο Παρασκευή - Στα «πορτοκαλί» και η Αττική

Δείτε πώς διαμορφώνεται ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Φωτία χάρτης κινδύνου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024, προβλέπεται:

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Χάρτης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πολιτική Προστασία Φωτιά Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου
