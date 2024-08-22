Λογαριασμός
Kαλύτερη η εικόνα στη φωτιά σε δασική έκταση στο Παγγαίο Καβάλας

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 23:19
Πυροσβεστική

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αυγό Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στην έκταση που έχει καεί.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Νωρίτερα, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

