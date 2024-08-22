Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 12.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αυγό Παγγαίου Καβάλας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στην έκταση που έχει καεί.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Νωρίτερα, συνέδραμαν στο έργο της κατάσβεσης ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

