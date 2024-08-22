Την πιστή εφαρμογή των κανόνων Υγείας και Ασφάλειας από τη διοίκηση της ΟΛΠ, ζητούν με κοινή τους ανακοίνωσή του τα συνδικαλιστικά σωματεία των εργαζομένων, μετά τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου στο πόδι που προκλήθηκε από πτώση αντικειμένου από περαναφόρο ανυψωτικό όχημα (κλάρκ) στην προβλήτα Γ 2 στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας ο τραυματίας έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο όχημα της ΟΛΠ σε ιδιωτικό νοσοκομείο.Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), η Ένωση Τεχνικών Χειριστών Υπαλλήλων της ΟΛΠ και η Ένωση Μονίμων Υπαλλήλων της ΟΛΠ στην κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι έχουν απαιτήσει από τη διοίκηση την παροχή στους εργαζόμενους των μέσων ατομικής προστασίας που είναι απαραίτητα από τη φύση της εργασίας μας, αλλά και από την εργατική νομοθεσία.

Επίσης, ζητούν την πλήρη κάλυψη των αναγκαίων θέσεων εργασίας, ώστε η καταπόνηση των εργαζομένων να μην προκαλεί τέτοιου είδους ατυχήματα.

"Πιστεύουμε ότι οι επισημάνσεις μας αυτές, έπρεπε να είχαν γίνει σεβαστές από τους Διοικούντες την Εταιρεία και να έχουν παρθεί εγκαίρως τα μέτρα που προτείναμε, ώστε να αποφεύγονται τέτοιου είδους γεγονότα που σημαδεύουν τη ζωή των συναδέλφων μας.Θεωρούμε τη Διοίκηση καθ' όλα υπεύθυνη για το σημερινό συμβάν, όπου ο συνάδελφός μας κινδυνεύει να χάσει το πόδι του, καθώς ούτε και μετά την τελευταία επιστολή μας δεν έγινε κάτι, όσον αφορά τα ζητήματα που σας θέσαμε", αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση. Προσθέτουν επίσης ότι οι εργαζόμενοι σε κάθε περίπτωση είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να διεκδικούν άμεσα μέτρα τα οποία θα διεκδικήσουν με κάθε μέσο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.