Ξάνθη: Πέθανε το ένα από τα 4 παιδιά που βρέθηκαν λιπόθυμα από διαρροή αερίου

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Μαγικό της Ξάνθης, όπου τέσσερα παιδιά, τρία κορίτσια και ένα αγόρι, βρέθηκαν λιπόθυμα στο σπίτι τους, από διαρροή υγαρερίου στο σπίτι τους.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Ξάνθης όπου δυστυχώς, το ένα - αγόρι ηλικίας 16 ετών - κατέληξε.

Τα δύο κορίτσια 18 και 15 ετών, μεταφέρονται διασωληνωμένα σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η 15χρονη θα νοσηλευτεί στη ΜΕΘ ανηλίκων και η 18χρονη στη ΜΕΘ ενηλίκων.

Το τέταρτο παιδί της οικογένειας, η 20χρονη κοπέλα, νοσηλεύεται στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, σε σχετικά καλή κατάσταση, μαζί με την μητέρα τους.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δ.Χατζηκόρτσου, υπήρχε μια δεξαμενή υγραερίου έξω από το σπίτι τους, για την εγκατάσταση της οποίας είχαν γίνει εργασίες χθες.

Τα παιδιά βρήκε η 47χρονη μητέρα τους που βρισκόταν στον πάνω όροφο, ενώ εκείνα βρίσκονταν στο υπόγειο.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό διερευνά το Αστυνομικό Τμημα Ξάνθης σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης δόθηκε παραγγελία για διενέργεια ιατροδικαστικής έρευνας στη σορό του 16χρονου ενώ θα γίνει και τοξικολογική εξέταση. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να γίνει τεχνική πραγματογνωμοσύνη στην εγκατάσταση υγραερίου που φέρεται να τοποθετήθηκε το προηγούμενο 24ωρο. Για την υπόθεση ενημερώνεται διαρκώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ξάνθης.

Πηγή: skai.gr

