Από σήμερα 29 Νοεμβρίου 2024 έως τις 20 Δεκεμβρίου 2024 ορίστηκε το χρονικό διάστημα για την υποβολή αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές από τα Γενικά και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική.

Οι υποψήφιοι (μαθητές ή απόφοιτοι) μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση - δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή τους, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το λύκειό τους. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση - δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και να προσέρχεται στο λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr , στον σύνδεσμο «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ», αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της αίτησης-δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος).

Στην ίδια προθεσμία (από Παρασκευή 29-11-2024 ως και Παρασκευή 20-12-2024), οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας), εκτός από την αίτηση-δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Επιπλέον πληροφορίες για τις Πανελλαδικές 2025

Το υπουργείο Παιδείας, με σχετική ανακοίνωση ενημέρωσε σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025 και τα παρακάτω:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο στρατό, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό ή στο εμπορικό ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2025. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα στρατολογικά γραφεία, τα αστυνομικά τμήματα, την πυροσβεστική και το λιμενικό αντίστοιχα, σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2023 ή το 2024 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την αίτηση-δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε στρατό, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2025).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2023, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2023. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2024, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2024.

4. Όσοι υποψήφιοι, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την αίτηση-δήλωση. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι αυτής της ειδικής κατηγορίας (που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν από τις ειδικές επταμελείς των νοσοκομείων), δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα. Αν ωστόσο κάποιος από τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις, επιθυμεί τη συμμετοχή του και στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την αίτηση-δήλωση της παρούσας ώστε να μπορεί να συμμετάσχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

