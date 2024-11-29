Ξάνθη: Παιδιά βρέθηκαν λιπόθυμα σε σπίτι μετά από διαρροή αερίου

Λιπόθυμα εντοπίστηκαν, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τέσσερα, παιδιά σε οικία στο Μαγικό της Ξάνθης το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το xanthinea.gr, φαίνεται πως υπήρξε διαρροή υγραερίου στη μονοκατοικία όπου διέμεναν τα παιδιά.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και το ΕΚΑΒ, με τα παιδιά να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές.

