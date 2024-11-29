Στους ρυθμούς των αυριανών εγκαινίων λειτουργίας του Μετρό κινείται η Θεσσαλονίκη και σήμερα, στις 6 το απόγευμα, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Σταθμού Βενιζέλου.

Ωστόσο, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο πριν τα εγκαίνια άγνωστοι έκαναν γκράφιτι με μαύρο σπρέι στις σκάλες του Μετρό Θεσσαλονίκης, στην οδό Βούλγαρη, σε σχέδιο που θυμίζει υπογραφή.

Mε δήλωσή του ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σημείωσε ότι η μουτζούρα θα σβηστεί και γνωστοποίησε ότι - μετά τα εγκαίνια του έργου, αύριο στις 12 το μεσημέρι από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη - τη διευθέτηση περιστατικών όπως το προαναφερόμενο, αναλαμβάνει η κοινοπραξία Thema, αρμόδια για τη λειτουργία και συντήρηση του μετρό Θεσσαλονίκης για 11 χρόνια.

Σημειώνεται ότι ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος κατέθεσε χθες επιστολή, που έχει τον χαρακτήρα μηνυτήριας αναφοράς στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Νίκο Καλλίδη και του μετέφερε ότι του τηλεφώνησε μεγαλοπαράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας της Θεσσαλονίκης και τον ενημέρωσε ότι σχεδιάζονται επεισόδια την ημέρα των εγκαινίων του Μετρό.

Στη συνέχεια ο κ. Καλλίδης παρήγγειλε επείγουσα προκαταρκτική εξέταση μετά τα όσα του κατήγγειλε ο κ. Ταχιάος για επεισόδια την ημέρα των εγκαινίων του Μετρό της πόλης. Με την ίδια παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Καλλίδης ζητεί να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που σημειωθούν επεισόδια.

