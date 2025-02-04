Λογαριασμός
Πέθανε ο Βαΐτσης Αποστολάτος

Ο γιατρός, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών

Βαΐτσης Αποστολάτος

Σε ηλικία 75 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο γιατρός, πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Βαΐτσης Αποστολάτος.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο πρώην βουλευτής του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλειά του. 

«Με αισθήματα ιδιαίτερης θλίψης πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπητού πρώην συναδέλφου, διακεκριμένου ιατρού και βουλευτή Βαΐτση Αποστολάτου, ο οποίος διακρίθηκε ως γυναικολόγος, αλλά και ως πολιτικός.

Γεννήθηκε στον Πειραιά και παράλληλα με την επιστημονική του δραστηριότητα ξεκίνησε την ενασχόλησή του με τα κοινά ως πολιτευτής της ΝΔ στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ήταν από τα βασικά στελέχη του κόμματος Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.

Διετέλεσε δύο φορές βουλευτής (2007-2009, 2009-2012) και ισάριθμες Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (2008-2009, 2009-2012) υπηρετώντας με ιδιαίτερη αφοσίωση τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Στην οικογένειά του και στους οικείους εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Πηγή: skai.gr

