Εχθές τη νύχτα, λόγω της ισχυρής νεροποντής που έπεσε για λίγη ώρα στα νότια προάστια, ανοιξε πάλι το καπάκι του προβληματικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, και η παραλιακή γέμισε για άλλη μία φορά με βοθρολύματα.

Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης βρέθηκε στο σημείο με τον εντεταλμένο σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιάννη Βέργη και έγραψε στo Facebook: «Πάλι βρέχει, πάλι η ΕΥΔΑΠ αμολάει βοθρολύματα πάνω στην Ποσειδώνος…Αναμένουμε την κατασκευή του νέου αγωγού, που μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 2025, ώστε να δοθεί τέλος σε ένα χρόνιο πρόβλημα».

Συνεργεία του Δήμου Αλίμου για μία ακόμη φορά έπλυναν και απολύμαναν το πεζοδρόμιο αλλά οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πια απαυδήσει.

Στις 13 Ιανουαρίου, πάλι σε αντίστοιχη κατάταση, φορτηγό της ΕΥΔΑΠ πάτησε με τη ρόδα το καπάκι του αγωγού για να για να μην ανασηκωθεί από την ορμή των λυμάτων. Στη συνέχεια τοποθέτησαν πλέγμα και έριξαν τσιμέντο και πίσσα όπως βλέπετε στις φωτογραφίες του Notia.gr.

Όμως όπως φαίνεται τίποτα δεν είναι ικανό να συγκρατήσει το καπάκι με αποτέλεσμα όταν βρέχει να γεμίζει η παραλιακή λύματα!

Πηγή: skai.gr

