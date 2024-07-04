Αστυνομικοί συνέλαβαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τη Δευτέρα στα Σπάτα, 2 νεαρούς, οι οποίοι μία μέρα πριν διέπραξαν ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα ξημερώματα της Κυριακής προσέγγισαν ηλικιωμένη και με τη χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν τσάντα που κατείχε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

'Αμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Σπατών-Αρτέμιδος μετά από έρευνα και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποίησαν τους δράστες και μετά από συντονισμένη επιχείρηση την Δευτέρα τους εντόπισαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ οι 2 συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για πλήθος παρόμοιων αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

