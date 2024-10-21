Περισσότερα από 10.000 ευρώ άρπαξαν από ψιλικατζίδικο οι δράστες της ένοπλης ληστείας επί της Μακρυγιάννη στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης χθες τα μεσάνυχτα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr ένας εκ των δραστών φορούσε καπέλο τζόκεϊ κ ο άλλος μπουφάν με κουκούλα με γούνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 00:10 δύο άτομα με μάσκες για τον κορωνοϊό μπούκαραν στο κατάστημα γνωστής αλυσίδας ψιλικών ειδών. Ο ένας κρατούσε όπλο και απείλησε τον υπάλληλο του καταστήματος.

Οι δράστες διέφυγαν πεζή και επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που τους περίμενε μπροστά από κατάστημα αγοράς χρυσού.

