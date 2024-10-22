Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική του Βενιζελείου νοσοκομείου νοσηλεύεται από χθες ο γνωστός επιχειρηματίας και αθλητικός παράγοντας Μανώλης Παπακαλιάτης, πατέρας του Χριστόφορου, μετά από τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του cretapost, ο Μανώλης Παπακαλιάτης υπεβλήθη σε πολύωρο χειρουργείο καθώς τραυματίστηκε βαρύτατα έπειτα από παράσυρσή του από μηχανάκι.

Οι γιατροί βρίσκονται συνεχώς στο πλευρό του ενώ χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του σοβαρή.

Πώς έγινε το τροχαίο

Όλα συνέβησαν χθες αργά το απόγευμα στον Άι Γιάννη της Κνωσού όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε τον Μανώλη Παπακαλιάτη που επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον 76χρονο γνωστό επιχειρηματία και έναν ανήλικο που ήταν συνοδηγός του δικύκλου.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τον γνωστό επιχειρηματία να φέρει βαρύτατα τραύματα στα κάτω άκρα.

Ευτυχώς, ο ανήλικος φέρει ελαφρά τραύματα.

