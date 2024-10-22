Κακοποίηση ζώων: Ανδρας εγκατέλειψε, δεμένα μεταξύ τους, τα δύο σκυλάκια του

Χθες το μεσημέρι, το Λιμενικό της Σαλαμίνας εντόπισε στο λιμάνι δύο ζώα συντροφιάς (σκυλιά) εγκαταλελειμμένα και δεμένα μεταξύ τους.

Με τη συνδρομή κλιμακίου της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. καθώς και της Προέδρου Φιλοζωικής εταιρείας «Κ.ΑΡ.ΔΙ.Α», τα σκυλάκια απελευθερώθηκαν από τα δεσμά τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές καταφύγιο.

Κατόπιν ελέγχου εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης τους, από τον οποίο αφαιρέθηκαν οριστικά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των δύο ζώων.

Τα δύο σκυλιά θα παραληφθούν από τον υπεύθυνο διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Σαλαμίνας και θα μεταφερθούν στο ΔΙΚΕΠΑΖ – ΠΕΣΥΔΑΠ.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, πρόκειται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις στον ιδιοκτήτη, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράβαση των άρθρων 9 «Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς» και 34 «Ποινικές κυρώσεις» του Ν. 4830/2021.



Πηγή: skai.gr

