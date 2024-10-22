Την προσωρινή επιμέλεια των δίδυμων παιδιών της κέρδισε η Όλγα Κεφαλογιάννη στην αντιδικία της με τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα ο οποίος θα έχει το δικαίωμα επικοινωνίας με τα παιδιά του για τρεις ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα. Επίσης κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, θα τα παίρνει στο σπίτι του.

Η κ. Κεφαλογιάννη είχε καταθέσει αίτημα στο δικαστήριο διεκδικώντας την αποκλειστική επιμέλεια των διδύμων ανηλίκων παιδιών της που έχει αποκτήσει με τον συνθέτη, όπως επίσης και την αποχώρησή του από το σπίτι που διέμεναν.

Ο πρώην σύζυγος ζητούσε τη συνεπιμέλεια των παιδιών αλλά και τη μετοίκηση της Όλγας Κεφαλογιάννη από το σπίτι που διέμεναν ως οικογένεια.

Ωστόσο με προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών ο Μίνως Μάτσας διατάσσεται να αποχωρήσει εντός τριών ημερών από την κοινή τους κατοικία στο Νέο Ψυχικό.

Ο δικαστής παραχωρεί τη χρήση της συζυγικής κατοικίας αποκλειστικά στην Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες το δικαστήριο έκρινε πως το εν διαστάσει ζευγάρι θα αποφασίζει από κοινού για τα θέματα ανατροφής των παιδιών τους, ενώ η μητέρα θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον τόπο κατοικίας των ανηλίκων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.