Στις φλόγες τυλίχθηκε φορτηγό ΙΧ σε παράδρομο στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου σήμερα τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Όπως φαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο στο εσωτερικό του με πλαστικά καλώδια, και ως εκ τούτου η φωτιά να επεκταθεί σε ολόκληρο το όχημα. Ο δρόμος γύρω από το όχημα έχει γεμίσει με καρφιά από τη μεγάλη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε, καθώς έσπασαν τα γυαλιά από το παρμπρίζ.

Το Ανακριτικό της Πυροσβεστικής διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και τον εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

