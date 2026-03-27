Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες, ενας εκ των οποίων σοβαρα, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Εθνική Οδό Πύργου - Κυπαρισσίας στο Καλλίκωμο, στο ύψος της διασταύρωσης Σαμικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του ΙΧ με κατεύθυνση από Ζαχάρω προς Πύργο πάνω σε στροφή, λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι.

Απο τη σφοδρότητα της σύγκρουσης ο 30χρονος οδηγός εκτινάχθηκε στο οδοστρωμα, ενώ το όχημα κόπηκε στα δύο.

Το δεύτερο ΙΧ βγήκε απο το δρόμο και αναποδογύρισε.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον 30χρονο σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου οπου διασωληνώθηκε.

Χρειαστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν ο οδηγός και η συνεπιβάτης του δεύτερου οχήματος, η οποιοι μεταφερθηκαν και εκείνοι στο νοσοκομείο.

Photo Credits: ilialive.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.