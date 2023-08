Περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα έχουν καεί έως και χθες

Πολύ αρνητικά είναι τα στοιχεία που καταγράφει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας (2023) αντιπυρικής περιόδου. Πιο αναλυτικά:

🔥Έως την Τετάρτη 23.08.2023, οι δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας έχουν κατακάψει περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα.

🔥Η έκταση που έχει καεί έως την Τετάρτη 23.08.2023 αντιστοιχεί σε περίπου 3 φορές την έκταση που κατά μέσο όρο (2006 - 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας.

🔥Οι μέχρι σήμερα (Τετάρτη, 23.08.2023) καμένες εκτάσεις στη χώρα μας υπολείπονται κατά περίπου 40.000 στρέμματα από την επόμενη χειρότερη επίδοση που καταγράφηκε το 2021 με συνολικά 1.300.590 στρέμματα.

🔥Είναι πολύ πιθανό η χρονιά του 2023 να χαρακτηριστεί ως η δεύτερη χειρότερη των τελευταίων 17 ετών (το 2007 παραμένει πρώτο, με περισσότερα από 2.700.000 στρέμματα).

🔥Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2023 κάηκαν περισσότερα από 520.000 στρέμματα, ενώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2023 (έως την Τετάρτη 23.08.2023) έχουν καεί περισσότερα από 730.000 στρέμματα.

🔥Τα τελευταία 3 έτη (2021, 2022, 2023), οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας έχουν κατακάψει σχεδόν 3.000.000 στρέμματα.

Τα παραπάνω στοιχεία τονίζουν την ανάγκη για άμεσο και ολικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να αναγνωρίζει τη διεπιστημονικότητα του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών και να βασίζεται σε σύγχρονη επιστημονική γνώση, αξιοποιώντας υπηρεσίες και εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιμα.

Στο μεταξύ, θλιβερά είναι τα αποτελέσματα των πυρκαγιών στην Ελλάδα σύμφωνα με την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αφού όπως υποστηρίζει, έχοντας ήδη κάψει 72.333 εκτάρια (178,7 χιλιάδες στρέμματα) είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια.

#EMSR686 #Alexandroupolis #Greece🇬🇷



Our #RapidMappingTeam has delivered its 2⃣nd Monitoring Product for the large #wildfire burning in East Macedonia and Thrace Region



With a total burnt area of 7⃣2⃣,3⃣4⃣4⃣ ha🔥, this wildfire is the largest recorded on 🇪🇺European soil in years pic.twitter.com/qXdxAmsRuK