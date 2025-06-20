Πέντε (5) ενάλιοι αμφορείς μεγάλης αξίας εντοπίστηκαν εντός οχήματος 53χρονου ημεδαπού, πρωινές ώρες χθες (19/6) στην περιοχή του Αλίμου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και υπεξαίρεση μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, παράβαση του νόμου περί υποχρέωσης δήλωσης μνημείου και περί όπλων.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση τον κατηγορούμενο και σε έρευνα που διενήργησαν πρωινές ώρες χθες (19/6) σε όχημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 ενάλιοι οξυπύθμενοι αμφορείς χρονολογίας 5ου-3ου προ Χριστού αιώνα,

ενάλιος οξυπύθμενος αμφορέας χρονολογίας 5ου-1ου προ Χριστού αιώνα,

ενάλιος αμφορέας χρονολογίας βυζαντινής εποχής και

κυνηγετικό όπλο.

Οι αμφορείς, μεταφέρθηκαν στην έδρα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

