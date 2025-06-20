Τραγωδία έξω από τα δικαστήρια της Αμαλιάδας: Κατέρρευσε και πέθανε 81χρονος άνδρας

Σοκ προκάλεσε το πρωί της Πέμπτης στην Αμαλιάδα ο αιφνίδιος θάνατος ενός 81χρονου άνδρα, ο οποίος κατέρρευσε έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια πολιτών και δικηγόρων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στον χώρο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν τον 81χρονο στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας χωρίς αναπνοή και χωρίς σφυγμό. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό προσωπικό, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του.

