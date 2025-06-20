Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική έκταση, στα Άνω Καρνεζαίικα Αργολίδας.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Άνω Καρνεζαίικα προς Ίρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, στα Άνω Καρνεζαίικα Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2025

Πηγή: skai.gr

