Καλύτερη η εικόνα στη φωτιά στην Αργολίδα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα  

UPDATE: 18:47
Πυροσβεστική αεροσκάφος

Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική έκταση, στα Άνω Καρνεζαίικα Αργολίδας.

Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Άνω Καρνεζαίικα προς Ίρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

