Βελτιωμένη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε αγροτική έκταση, στα Άνω Καρνεζαίικα Αργολίδας.
Σημειώνεται πως λίγο μετά τις 16.30 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από την περιοχή Άνω Καρνεζαίικα προς Ίρια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) June 20, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στον Δήμο #Ναυπλιέων
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άνω_Καρνεζαίικα απομακρυνθείτε προς #Ίρια
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, στα Άνω Καρνεζαίικα Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 17 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2025
