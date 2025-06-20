Η καταιγίδα εξπρές που θα πλήξει τη χώρα μας τις επόμενες ώρες έχει κάνει ήδη την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ισχυρές καταιγίδες και πολύ έντονες καταιγίδες χτύπησαν περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Χαλκιδικής, ενώ κατά τόπους έπεσε και χαλάζι.

Νωρίτερα το μεσημέρι, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκε το Τσοτύλι Κοζάνης, στο οποίο μέσα σε λίγα λεπτά έπεσε απίστευτη ποσότητα νερού.

Στη Μηλιά Γρεβενών, το χαλάζι άσπρισε το τοπίο προκαλώντας δυστυχώς τεράστιες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Αντίστοιχη εικόνα με πολύ ισχυρή βροχόπτωση και χαλάζι, σημειώθηκε και σε περιοχές της Χαλκιδικής. Χαρακτηριστικό το παρακάτω βίντεο από την περιοχή της Αρναίας

Στην περιοχή των Καλυβών του δήμου Πολυγύρου, η καταρρακτώδης βροχή συνοδεύτηκε επίσης από χαλάζι, δημιουργώντας προβλήματα λόγω περιορισμένης ορατότητας στο οδικό δίκτυο. Αντίστοιχα κακές καιρικές συνθήκες επικρατούν και σε περιοχές του δήμου Νέας Προποντίδας.

Έντονη χαλαζόπτωση σημειώθηκε περίπου στις 2 το μεσημέρι και στην περιοχή της Ελασσόνας. Το χαλάζι που έπεσε ήταν σε μέγεθος φουντουκιού, ενώ η χαλαζόπτωση διήρκησε περίπου 15 λεπτά και έπληξε καλλιέργειες στην ευρύτερη περιοχή. Ειδικοτερα ζημιές σημειώθηκαν στην περιοχή της Ελασσόνας, την Τσαριτσάνη, το Στεφανόβουνο, τη Γαλανόβρυση κ.α..

Έχουν σημειωθεί ζημιές σε δεντροκαλλιέργειες, σιτηρά και κηπευτικά, ενώ σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκονται οι καρυδοκαλλιεργητές, οι οποίοι μετά την καρπόπτωση βρέθηκαν αντιμέτωποι και με το χαλάζι.

Πηγή: skai.gr

