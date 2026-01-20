Οπτικές ίνες συνδέουν... Ανατολή και Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η εταιρεία Ooredoo του Κατάρ σκοπεύει να επενδύσει μισό δισεκατομμύριο δολάρια για τη δημιουργία νέας χερσαίας γραμμής οπτικών ινών που θα συνδέει την Αραβική Χερσόνησο με την Ευρώπη, ξεκινώντας από το Ομάν και περνώντας από Ιράκ και Τουρκία έως τη Μασσαλία.

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Συρία για την κατασκευή αντίστοιχης χερσαίας γραμμής που θα συνδέει επίσης την Αραβική Χερσόνησο με την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη αυτών των χερσαίων δικτύων σηματοδοτεί τη βελτίωση της ασφάλειας και της πολιτικής σταθερότητας στο Ιράκ και τη Συρία, επιτρέποντας την ευρύτερη ένταξή τους στο διεθνές σύστημα δεδομένων και ενισχύοντας την τοπική ψηφιακή οικονομία και οικονομική ανάπτυξη.

Κατάρ και Σαουδική Αραβία επενδύουν σε νέα χερσαία δίκτυα καλωδίων, σε μια ευρύτερη στρατηγική εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης της Αραβικής Χερσονήσου με την Ευρώπη.Πρόκειται για τεράστιες επενδύσεις: μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ σκοπεύει να επενδύσει τα επόμενα χρόνια η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Ooredoo, με έδρα το Κατάρ, σε μια νέα χερσαία γραμμή οπτικών ινών. Η γραμμή αυτή θα εκτείνεται από την Αραβική Χερσόνησο έως την Ευρώπη. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ QNA, η γραμμή θα ξεκινά από το Ομάν, θα περνά μέσω Ιράκ και Τουρκίας και θα καταλήγει στη Μασσαλία.



Πέραν αυτού του έργου, και η Σαουδική Αραβία με τη Συρία διαπραγματεύονται την κατασκευή μιας νέας γραμμής, που θα συνδέει επίσης την Αραβική Χερσόνησο με την Ευρώπη.

Πηγή: Deutsche Welle

Το γεγονός ότι το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία επιχειρούν πλέον να δημιουργήσουν μια διασύνδεση μέσω ξηράς είναι αξιοσημείωτο, λέει στην DW ο ερευνητής οργανωτικών και μετασχηματιστικών διαδικασιών Αγιάντ Αλ-Άνι από το Βερολίνο. «Μια τέτοια χερσαία σύνδεση προϋποθέτει πως τόσο το Ιράκ όσο και η Συρία θεωρούνται ασφαλείς χώρες διέλευσης, στις οποίες μπορεί κανείς να επενδύσει. Με αυτόν τον τρόπο, αμφότερες οι χώρες εντάσσονται πιο στενά στο διεθνές σύστημα δεδομένων και επικοινωνιών, κάτι από το οποίο μπορεί να επωφεληθεί και η τοπική ψηφιακή οικονομία. Αυτό είναι πιθανό να ενισχύσει μεσοπρόθεσμα και την οικονομική τους ανάπτυξη».Αντίδραση στις πρόσφατες κρίσειςΗ κατασκευή του νέου δικτύου αποτελεί επίσης αντίδραση στις πρόσφατες κρίσεις, όπως άφησε να εννοηθεί ο διευθύνων σύμβουλος της Ooredoo, Αζίζ Αλουτμάν Φακρού. Όπως τονίζει, το έργο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα των παγκόσμιων δικτύων και θα δημιουργήσει εναλλακτικές διαδρομές. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να παρακαμφθούν οι σημερινές προκλήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ.Και οι δύο θαλάσσιες ζώνες θεωρούνται επί του παρόντος επικίνδυνες. Τα Στενά του Ορμούζ χωρίζουν το Ιράν από την Αραβική Χερσόνησο, δηλαδή από κράτη με τα οποία η Τεχεράνη είχε επί μακρόν έντονες αντιπαραθέσεις – κυρίως τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με τη Σαουδική Αραβία υπήρξαν επανειλημμένες συγκρούσεις στα Στενά του Ορμούζ, ενώ το Κατάρ διατηρεί συγκριτικά καλές σχέσεις με το Ιράν.Πιο εύθραυστη είναι η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου βρίσκεται το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ. Από εκεί διέρχονται κάθε χρόνο περίπου 22.000 πλοία, ενώ υπάρχει και πυκνό ψηφιακό δίκτυο με 15 διηπειρωτικά υποθαλάσσια καλώδια. Σύμφωνα με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Hongkong Global Communications (HGC), μέσω αυτών διέρχεται το 80% της ροής δεδομένων μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης.Επιθέσεις σε ψηφιακές υποδομέςΤα καλώδια αυτά έχουν αποτελέσει επανειλημμένως στόχο επιθέσεων – ή τουλάχιστον αυτή είναι η υποψία, καθώς δεν είναι πάντοτε δυνατή η απόδειξη περιστατικών δολιοφθοράς.Η πρώτη σοβαρή διακοπή σημειώθηκε το 2008. Τότε, σύμφωνα με μελέτη της Henry Jackson School of International Studies του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, υπέστησαν ζημιές πέντε καλώδια, εκ των οποίων τα τρία συνέδεαν την Ασία με την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα η Αίγυπτος έχασε προσωρινά έως και το 70% της διαδικτυακής της σύνδεσης, ενώ η Ινδία το 50-60%. Το εάν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια παραμένει μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστο.Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα οι Χούθι στην Υεμένη, που στήριζαν τη Χαμάς, διεξήγαγαν επί μήνες επιθέσεις όχι μόνο στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά την άνοιξη του 2024 προκάλεσαν επίσης – σύμφωνα με την HGC – ζημιές σε τέσσερα από τα συνολικά 15 καλώδια της περιοχής, μεταξύ αυτών και στο Asia-Africa-Europe 1, που συνδέει τις τρεις ηπείρους. Ως αποτέλεσμα επηρεάστηκε πάνω από το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ροής δεδομένων.Συστηματική επέκταση των τηλεπικοινωνιώνΑκριβώς τέτοια περιστατικά φιλοδοξούν να προλάβουν τα δύο σχεδιαζόμενα δίκτυα. Η περιοχή αποτελεί παγκόσμιο κόμβο logistics και ψηφιακών δεδομένων, μέσω του οποίου διέρχεται το 30% των παγκόσμιων δεδομένων και το 90% των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, όπως δήλωσε ο Φακρού.Το Κατάρ επεκτείνει συστηματικά τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Το περασμένο φθινόπωρο οι εταιρείες Qatar National Broadband Network (QNBN) και Gulf Bridge International (GBI) είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους να συγχωνεύσουν τους τηλεπικοινωνιακούς τους τομείς, όπως και έγινε. Η QNBN ειδικεύεται σε καλώδια οπτικών ινών, ενώ η GBI σε θαλάσσια και χερσαία καλώδια. Ο στόχος: να καταστεί το Κατάρ κορυφαία πλατφόρμα για τη διεθνή ροή δεδομένων.Δεν πρόκειται απλώς για υποδομέςΤα έργα αυτά δεν περιορίζονται απλώς στις υποδομές, αλλά συνδέονται με ίδια ψηφιακή τεχνολογία, όπως κέντρα δεδομένων. «Ήδη και μόνο η υποδομή θεωρείται σήμερα σημαντική πηγή εσόδων», επισημαίνει ο Αλ-Άνι. «Όμως, σε συνδυασμό με ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων και ανάπτυξης, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη ψηφιακή οικονομία».Σύμφωνα με την Gulf Bridge, το Κατάρ επιχειρεί αυτή την περίοδο να προσελκύσει καινοτόμες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης από την Ευρώπη και την Ασία και να προσφέρει μια απρόσκοπτη πύλη διασύνδεσης για τη Μέση Ανατολή. Η συγχώνευση των τομέων της QNBN και της GBI αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για διασυνοριακή συνδεσιμότητα δεδομένων.Με αυτά τα δίκτυα το Κατάρ, όπως και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επενδύουν και στην εποχή μετά τα ορυκτά καύσιμα, εξηγεί περαιτέρω ο Αλ-Άνι. Και τα τρία κράτη βρίσκονται σε στρατηγικό σημείο, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων. «Η περιοχή διαθέτει επίσης σχεδόν απεριόριστη ηλιακή ενέργεια για τη λειτουργία κέντρων δεδομένων σε σχετικά χαμηλό κόστος. Αυτό αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε έναν ιδιαιτέρως ενεργοβόρο κλάδο. Δεν απαιτούνται πρόσθετοι πυρηνικοί σταθμοί, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις ΗΠΑ».Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

