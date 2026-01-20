Σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζει το οδοιπορικό της στην Ευρυτανία με περισσότερα ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η κατολίσθηση στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας το 1963, ήταν μια τραγική φυσική καταστροφή που στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και σημάδεψε ανεξίτηλα την τοπική κοινωνία. Προκλήθηκε από έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδήγησαν στην αποκόλληση τεράστιων ποσοτήτων χώματος και βράχων από την πλαγιά του βουνού, χωρίς να δοθεί χρόνος αντίδρασης σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Πόσοι μπορούν να φανταστούν τη ζωή τους σε ένα χωριό τελείως απομονωμένο, όπου για να φτάσεις χρειάζεται να οδηγήσεις σε έναν κακοτράχαλο επικίνδυνο δρόμο με κατολισθήσεις και με τον κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να αποκλειστείς από την κακοκαιρία, όταν μάλιστα δεν διαθέτεις καν όχημα για βασικές μετακινήσεις και προμήθειες;

Κι όμως 7 άνθρωποι, που δεν διαθέτουν καν αυτοκίνητο, δεν εγκαταλείπουν το χωριό τους, τον Μάραθο, ένα χωριό γνωστό ως η γενέτειρα του πρωτοπεπαναστάτη Αντώνη Κατσαντώνη. Ο πρόεδρος του χωριού είναι εκείνος που φροντίζει καθημερινά να μη λείπει τίποτα από τους κατοίκους, καθώς πηγαίνει στην πόρτα τους τρόφιμα και φάρμακα και χάρη σε αυτόν το χωριό παραμένει ζωντανό έστω κι έτσι. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, οι λιγοστοί κάτοικοι άλλων χωριών δεν έχουν την ίδια τύχη, για την ακρίβεια δεν έχουν καν τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο.

Ο Δήμαρχος Αγράφων είχε όλη την καλή πρόθεση να δώσει επιπλέον κίνητρα σε νέους γονείς για να παραμείνουν στα χωριά του πιο ορεινού δήμου της Ελλάδας. Πριν από δύο χρόνια, ανακοίνωσε την απόφαση του δήμου να δώσει από τα ταμεία του το ποσό των 3000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση, ποσό, που ακόμη περιμένουν οι γονείς. Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί και έφτασε μάλιστα αυτό το επίδομα να θεωρείται παράνομο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πρόσφατα, ο Υπουργός Εσωτερικών δεσμεύτηκε σε συνέδριο της ΚΕΔΕ να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για να λυθεί το θέμα. Βέβαια, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές, είναι η ανεργία. Φαίνεται όμως, πως οι ενισχύσεις και τα επιδόματα, όπως έγινε στο παρελθόν από ιδιώτες και από τον δήμο, μπορούν να δώσουν ένα κίνητρο για όσους θέλουν να παραμείνουν στον τόπο τους και να μεγαλώσουν εδώ τα παιδιά τους. Είναι ενδεικτικό ότι τα δυο τελευταία χρόνια, μετά από τέτοιες προσπάθειες, στα χωριά των Αγράφων Ευρυτανίας γεννήθηκαν περισσότερα από 20 παιδιά!

