Άγιοι Ανάργυροι: Συνελήφθη 45χρονος για ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/8) από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Αγίων Αναργύρων, ένας 45χρονος, κατηγορούμενος για ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της προηγούμενες ημέρας (9/8) ο 45χρονος εισήλθε σε κοσμηματοπωλείο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, όπου με τη χρήση μαχαιριού και σωματικής βίας, ακινητοποίησε την ιδιοκτήτρια τραυματίζοντάς την ελαφρά και αφαίρεσε κοσμήματα αξίας 5.000 ευρώ.

Ακολούθησε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκε ο 45χρονος, ενώ όπως προέκυψε, 3 ημέρες νωρίτερα είχε επισκεφθεί το κατάστημα υποδυόμενος τον πελάτη, με σκοπό να κατοπτεύσει το χώρο.

Σε έρευνα στο σπίτι του 45χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που έφερε ο κατηγορούμενος κατά την διάρκεια της ληστείας, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε και το μαχαίρι το οποίο είχε πετάξει μετά τη διάπραξη της ληστείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.