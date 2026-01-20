Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο».

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Breaking: Following the passing of the law banning UNRWA’s activities in Israel, the Israel Land Authority, accompanied by police forces, completed the takeover and evacuation this morning of the UNRWA compound in Jerusalem’s Ma’alot Dafna neighborhood.



The site in the heart of… pic.twitter.com/9EAufLNHmS — גיא עזריאל Guy Azriel (@GuyAz) January 20, 2026

«Μετά την ψήφιση του νόμου που απαγορεύει τις δραστηριότητες της UNRWA στο Ισραήλ, η Αρχή Γης του Ισραήλ, συνοδευόμενη από δυνάμεις της αστυνομίας, ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την κατάληψη και εκκένωση του συγκροτήματος της UNRWA στη γειτονιά Μα’αλότ Νταφνά της (ανατολικής) Ιερουσαλήμ» ανέφερε σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και διπωματικός ανταποκριτής του Ισραήλ, Γκάι Άζριελ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο χώρος λειτουργούσε για χρόνια ως έδρα της UNRWA. «Η γη επέστρεψε πλέον υπό τον κρατικό έλεγχο» και θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί για δημόσια χρήση, διατηρώντας παράλληλα το ιστορικό κτίριο στον χώρο.

Ce matin, les autorités israéliennes démolissent le siège de l’UNRWA à Jérusalem-Est.



Nouvelle violation du droit international diffusée en direct. L’impunité d’Israël doit cesser !



Il y a quelques mois à peine, la CIJ a réaffirmé qu'Israël « ne peut entraver le fonctionnement… pic.twitter.com/Z0vS9hwRRk — Rima Hassan (@RimaHas) January 20, 2026

Σύμφωνα με τον Αζριελ, ενα επιπλέον συγκρότημα της UNRWA στο Καφρ Ακάμπ προγραμματίζεται επίσης για κατεδάφιση, σύμφωνα με την απόφαση της Κνεσέτ.

Η κίνηση αυτή έρχεται «εν μέσω σοβαρών αποκαλύψεων σχετικά με την εμπλοκή υπαλλήλων της UNRWA στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τη χρήση εγκαταστάσεων της UNRWA στη Γάζα για τη συγκάλυψη Ισραηλινών ομήρων».

Από την πλευρά της η UNRWA κατήγγειλε «μια πρωτοφανή επίθεση», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της στο AFP.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

«Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

