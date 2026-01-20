Λογαριασμός
Το «τερμάτισε» το Ισραήλ - Κατεδάφισε κτίρια υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ (βίντεο)

«Η κατεδάφιση έγινε με βάση το ισραηλινό και διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ΥΠΕΞ - «Πρωτοφανής επίθεση» λέει η υπηρεσία για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες

israel

Ισραηλινοί εκσκαφείς κατεδάφισαν σήμερα κτίρια στην έδρα της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ,  με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο». 

«Το συγκρότημα δεν διαθέτει καμία ασυλία και η κατάσχεσή του από τις ισραηλινές αρχές έγινε με βάση το ισραηλινό και το διεθνές δίκαιο», ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μετά την ψήφιση του νόμου που απαγορεύει τις δραστηριότητες της UNRWA στο Ισραήλ, η Αρχή Γης του Ισραήλ, συνοδευόμενη από δυνάμεις της αστυνομίας, ολοκλήρωσε σήμερα το πρωί την κατάληψη και εκκένωση του συγκροτήματος της UNRWA στη γειτονιά Μα’αλότ Νταφνά της (ανατολικής) Ιερουσαλήμ» ανέφερε σε ανάρτησή του ο δημοσιογράφος και διπωματικός ανταποκριτής του Ισραήλ, Γκάι Άζριελ.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο χώρος λειτουργούσε για χρόνια ως έδρα της UNRWA. «Η γη επέστρεψε πλέον υπό τον κρατικό έλεγχο» και θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί για δημόσια χρήση, διατηρώντας παράλληλα το ιστορικό κτίριο στον χώρο.

Σύμφωνα με τον Αζριελ, ενα επιπλέον συγκρότημα της UNRWA στο Καφρ Ακάμπ προγραμματίζεται επίσης για κατεδάφιση, σύμφωνα με την απόφαση της Κνεσέτ.

Η κίνηση αυτή έρχεται «εν μέσω σοβαρών αποκαλύψεων σχετικά με την εμπλοκή υπαλλήλων της UNRWA στην τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και τη χρήση εγκαταστάσεων της UNRWA στη Γάζα για τη συγκάλυψη Ισραηλινών ομήρων». 

Από την πλευρά της η UNRWA κατήγγειλε «μια πρωτοφανή επίθεση», σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων της στο AFP.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση», δήλωσε ο Ρόλαντ Φρίντριχ διευθυντής της υπηρεσίας στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. «Αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου καθώς και των προνομίων και της ασυλίας του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

«Όπως όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, το Ισραήλ υποχρεούται να προστατεύει και να σέβεται την ακεραιότητα των εγκαταστάσεων του ΟΗΕ», τόνισε από την πλευρά του ο Τζόναθαν Φάουλερ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

