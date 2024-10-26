Πατρών - Πύργου: Πώς κατασκευάζεται το Α’ τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου

Στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, το Α' τμήμα, μήκους 21,3 χλμ. που υλοποιεί η ΑΒΑΞ, είναι και το πιο σύνθετο, σύμφωνα με την εταιρεία, η οποία σε βίντεο που έχει αναρτήσει δείχνει καρέ-καρέ πώς κατασκευάζεται το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητόδρομου. Για 13 χλμ συντελείται ένας μικρός άθλος, καθώς τα έργα για τον νέο δρόμο πραγματοποιούνται, ενώ η κυκλοφορία στον παλιό διεξάγεται κανονικά. Η αρχή μοιάζει σαν να είναι το ήμισυ ενός μεγάλου έργου με έντονο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Η κάμερα παρακολουθεί τους καταιγιστικούς ρυθμούς με τους οποίους πραγματοποιούνται από την ΑΒΑΞ τα έργα στο Α' τμήμα της νέας Πατρών - Πύργου, που ξεκινά λίγο έξω από την αχαϊκή πρωτεύουσα, από το Μιντιλόγλι και φτάνει μέχρι τα Καραίικα.

Για να γίνει πράξη ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου, στο Α' τμήμα εργάζονται περισσότεροι από 450 εργαζόμενοι και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 53% της υλοποίησής του.

Για την ταχύτητα και την ποιότητα κατασκευής η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ο μηχανισμός της πολύπειρης ΑΒΑΞ κάνει το τοπίο κάθε μέρα να μοιάζει διαφορετικό και έναν σύγχρονο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο να μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωσή του.

Δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 14μ, 2 γέφυρες, 19 άνω και κάτω διαβάσεις, 3 ανισόπεδοι κόμβοι, 42 τοίχοι αντιστήριξης.

Η ΑΒΑΞ εφαρμόζει αυστηρά μέτρα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας για την κατασκευή του έργου: 14 βυτιοφόρα νερού μειώνουν καθημερινά την αιωρούμενη σκόνη, ειδικά μέτρα εφαρμόζονται για τη μείωση της όχλησης κατά την κατασκευή, ενώ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η κατασκευαστική εταιρία διεξάγει περιβαλλοντικές μετρήσεις, τηρώντας τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.

Μέσα στο 2025 ένας νέος, σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος 75 χλμ. θα είναι γεγονός. Ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου.

