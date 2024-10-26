ΟΛΠ: Ανοικτά για το κοινό τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Στον επιβατικό σταθμό του ΟΛΠ έχουν ελλημενιστεί η φρεγάτα "Θεμιστοκλής", η πυραυλάκατος "Βλαχάκος" και το υποβρύχιο "Ματρόζος" προκειμένου να τις επισκεφθεί το κοινό, στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Θεμιστοκλής», αντιπλοίαρχος Γιώργος Γεννησαριώτης, στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, σήμερα Σάββατο 26 Οκτωβρίου και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου από τις 9:00 πμ έως τις 7.00 μ.μ., ενώ τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου θα είναι επισκέψιμα από τις 9:00 το πρωί έως και τις 4:00 το απόγευμα.

Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» έχει μήκος 130 μέτρα, 15 μέτρα πλάτος και το βύθισμά της είναι 6,5 μέτρα.

«Κοιτώντας τα κατορθώματα των ελληνικών πλοίων κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πολεμικά πλοία, εκτός από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, έδρασαν στον Ατλαντικό, έχουν συμμετάσχει στην απόβαση της Νορμανδίας, στον Ινδικό Ωκεανό. Είναι μεγάλη η προσφορά τους», τόνισε ο κ. Γεννησαριώτης.

