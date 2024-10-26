Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον ΟΛΠ τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού - Οι πολίτες γνωρίζουν από κοντά τον "Θεμιστοκλή", τον "Βλαχάκο" και τον "Ματρόζο"

Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού είναι επισκέψιμα σήμερα και αύριο από τις 9:00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ., ενώ τη Δευτέρα από τις 9:00 π.μ. έως και τις 4:00μ.μ.

ΟΛΠ: Ανοικτά για το κοινό τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Στον επιβατικό σταθμό του ΟΛΠ έχουν ελλημενιστεί η φρεγάτα "Θεμιστοκλής", η πυραυλάκατος "Βλαχάκος" και το υποβρύχιο "Ματρόζος" προκειμένου να τις επισκεφθεί το κοινό, στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. 

Όπως εξήγησε ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Θεμιστοκλής», αντιπλοίαρχος Γιώργος Γεννησαριώτης, στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, το κοινό μπορεί να επισκεφθεί τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, σήμερα Σάββατο 26 Οκτωβρίου και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου από τις 9:00 πμ έως τις 7.00 μ.μ., ενώ τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου θα είναι επισκέψιμα από τις 9:00 το πρωί έως και τις 4:00 το απόγευμα. 

Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής» έχει μήκος 130 μέτρα, 15 μέτρα πλάτος και το βύθισμά της είναι 6,5 μέτρα. 

«Κοιτώντας τα κατορθώματα των ελληνικών πλοίων κατά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, τα πολεμικά πλοία, εκτός από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, έδρασαν στον Ατλαντικό, έχουν συμμετάσχει στην απόβαση της Νορμανδίας, στον Ινδικό Ωκεανό. Είναι μεγάλη η προσφορά τους», τόνισε ο κ. Γεννησαριώτης. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πολεμικό Ναυτικό Πλοία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark