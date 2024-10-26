Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: Του έβαλαν περισσότερη βενζίνη από όσο χωράει το αυτοκίνητό του

Περισσότερη βενζίνη από όσο χωράει το αυτοκίνητό του κατήγγειλε στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, τηλεθεατής της εκπομπής.

Όπως εξήγησε ο κ. Νίκος, το αυτοκίνητό του παίρνει 50 -55 λίτρα και στο πρατήριο καυσίμων που έβαλε βενζίνη πλήρωσε για 63,3 λίτρα. Ο ίδιος κατήγγειλε το γεγονός και αφού έγινε ο έλεγχος στο κατάστημα, ζήτησε να ελεγχθεί και το αυτοκίνητό του για να διαπιστωθεί αν χωρούν τα όσα λίτρα του είχαν χρεώσει.

Πηγή: skai.gr

