Θεσσαλονίκη: 15χρονος χρέωσε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές στην κάρτα 57χρονου

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, έπειτα από επισταμένη έρευνα, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης με υπολογιστή.
Συγκεκριμένα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος νεαρού Έλληνα, ο οποίος χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας 57χρονου άντρα, δημιούργησε ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποίησε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 171,51 ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δράστης είναι ένας 15χρονος.
Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.
