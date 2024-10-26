Θεσσαλονίκη: 15χρονος χρέωσε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές στην κάρτα 57χρονου

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, έπειτα από επισταμένη έρευνα, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος νεαρού Έλληνα, ο οποίος χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας 57χρονου άντρα, δημιούργησε ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποίησε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 171,51 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δράστης είναι ένας 15χρονος.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

