Θεσσαλονίκη: 15χρονος χρέωσε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές στην κάρτα 57χρονου

Ο 15χρονος χρησιμοποιήσε τα στοιχεία της κάρτας του 57χρονου, δημιούργησε ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας 171,51€

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά, έπειτα από επισταμένη έρευνα, εξιχνίασαν περίπτωση απάτης με υπολογιστή.

Συγκεκριμένα, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος νεαρού Έλληνα, ο οποίος χρησιμοποιώντας στοιχεία κάρτας 57χρονου άντρα, δημιούργησε ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό και πραγματοποίησε 29 ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικής αξίας 171,51 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, δράστης είναι ένας 15χρονος.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

TAGS: απάτη 15χρονος
