Ενας καταζητούμενος από τις γερμανικές διωκτικές Αρχές για συμμετοχή σε ληστεία μετά φόνου που τελέστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο σε μία μικρή πόλη, στο ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης, με θύμα έναν άντρα, 81 ετών, συνελήφθη χθες, το βράδυ, στον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδος - Βόρειας Μακεδονίας.

Πρόκειται για 34χρονο, υπήκοο Βόρειας Μακεδονίας, σε βάρος του οποίου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ο συλληφθείς φαίνεται να εισερχόταν στο ελληνικό έδαφος μέσω του ομώνυμου συνοριακού σταθμού.

Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα των Γερμανών, ο 34χρονος φέρεται να είχε ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους στη Γερμανία μαζί με ομοεθνείς του. Το ηλικιωμένο θύμα φαίνεται πως μίσθωνε δωμάτια και σ' ένα από αυτά διέμεναν ο 34χρονος και οι συμπατριώτες του.

Το έγκλημα τελέστηκε στις 9 Φεβρουαρίου με τους δράστες να δένουν και να φιμώνουν το θύμα τους, αρπάζοντας μετρητά από το σπίτι του, όπως αναφέρουν τα γερμανικά διωκτικά έγγραφα. Το 81 ετών θύμα βρήκε ασφυκτικό θάνατο.

Ο 34χρονος αλλοδαπός οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

