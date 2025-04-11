Στην Ασφάλεια Πατρών κρατείται ο δράστης που αποπειράθηκε να ληστέψει τράπεζα στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αγίας Σοφίας.

Ο 54χρονος είχε στην κατοχή του τα δυο όπλα που φαίνονται στη φωτό που δημοσιεύει αποκλειστικά το Tempo24.News, τα οποία αργότερα αποδείχθηκαν ρέπλικες.

Κατά την έξοδο του από την τράπεζα, επενέβησαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν, λίγα μέτρα από το υποκατάστημα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Πατρών και ακολούθησε καταμέτρηση των χρημάτων που έχει αποσπάσει.

Το ποσό που πήρε ανέρχεται σε 23.000 ευρώ.

"Με έβαλε η CIA", είπε στους αστυνομικούς, όταν τον ρώτησαν γιατί έκανε τη ληστεία.

Πηγή: skai.gr

