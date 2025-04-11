Λογαριασμός
Απόπειρα ληστείας σε τράπεζα στην Πάτρα - Με όπλο ρέπλικα ο δράστης

Ο δράστης μπήκε στην τράπεζα μεταμφιεσμένος με περούκα και ψεύτικα γυαλιά μυωπίας - Aκινητοποιήθηκε από αστυνομικούς κατά την έξοδο από το υποκατάστημα

Απόπειρα ληστείας έγινε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας,  στη συμβολή της Κορίνου με την Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με το tempo news, o δράστης μπήκε στην τράπεζα μεταμφιεσμένος με περούκα και μάλλον ψεύτικα γυαλιά μυωπίας.

Μόλις μπήκε  απείλησε τους υπαλλήλους με δύο πιστόλια, τύπου ρέπλικα και κατευθύνθηκε προς το χώρο του χρηματοκιβωτίου.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη όταν βγήκε από την τράπεζα. 

