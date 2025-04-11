Απόπειρα ληστείας έγινε σήμερα το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Πάτρα, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στη συμβολή της Κορίνου με την Αγίας Σοφίας.

Σύμφωνα με το tempo news, o δράστης μπήκε στην τράπεζα μεταμφιεσμένος με περούκα και μάλλον ψεύτικα γυαλιά μυωπίας.

Μόλις μπήκε απείλησε τους υπαλλήλους με δύο πιστόλια, τύπου ρέπλικα και κατευθύνθηκε προς το χώρο του χρηματοκιβωτίου.

Αμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο σημείο κατέφθασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη όταν βγήκε από την τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.