Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα 2025

Αυξημένη είναι από σήμερα, Παρασκευή 11/04/2025, η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς ξεκινά σταδιακά η έξοδος των εκδρομέων για τις διακοπές του Πάσχα, με τους πρώτους ταξιδιώτες να αναχωρούν για τις Κυκλάδες.

Σύμφωνα με πηγές της ακτοπλοϊκής αγοράς, αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, ενώ, όσο πλησιάζουμε προς τη Μεγάλη Εβδομάδα, το κύμα των εκδρομέων του Πάσχα αναμένεται να κορυφωθεί.

Από τη Μεγάλη Τετάρτη έως τη Μεγάλη Παρασκευή στα περισσότερα δρομολόγια για τις Κυκλάδες η πληρότητα αγγίζει το 100%. Για τα νησιά του βορείου Αιγαίου την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα η πληρότητα στις καμπίνες για ορισμένα δρομολόγια αγγίζει το 100% ενώ η χωρητικότητα των επιβατών για τους συγκεκριμένους προορισμούς φτάνει περίπου στο 60%.

Στο μεταξύ πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας ανέφεραν, ότι προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των πολιτών και ειδικά των κτηνοτρόφων της Αστυπάλαιας το πλοίο "Νήσος Κάλυμνος" θα ξεκινήσει τα δρομολόγιά του τη Μεγάλη Τρίτη αντί για τη 1η Μαϊου και σε συνεργασία με την ΑΝΕ Καλύμνου, θα προστεθεί ένα επιπλέον δρομολόγιο στα τέσσερα δρομολόγια Αστυπάλαια Κάλυμνος.Επίσης, εξασφαλίστηκε πλωτό μέσο για τη μεταφορά του κτηνιάτρου στην Αστυπάλαια σύμφωνα με αίτημα των κτηνοτρόφων του νησιού

Σημειώνεται ότι το λιμενικό σώμα ενόψει της εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών από τα μεγάλα λιμάνια της χώρας ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έχει θέσει ως άμεσης προτεραιότητας την ασφάλεια των επιβατών.

«Η ασφάλεια των πολιτών, ταξιδιωτών και εργαζομένων, έρχεται πρώτη και σας παρακαλώ θερμά όλοι να πειθαρχήσουμε σε αυτό το δόγμα και το λιμενικό σώμα θα φροντίσει έτσι ώστε να υλοποιηθεί στο εκατό τοις εκατό» είπε ο πρόσφατα κ. Κικίλιας αναλαμβάνοντας το υπουργείο Ναυτιλίας από τον πρόκατοχό του Χρήστο Στυλιανίδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

