Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 10 Απρίλιου 2025, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 52χρονη, η οποία κατηγορείται για μαστροπεία, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, μετά από έρευνες του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης Ανθρώπων και Αγαθών, εξακριβώθηκε ότι η 52χρονη διατηρούσε διαμέρισμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου προωθούσε στην πορνεία γυναίκες, με σκοπό την κερδοσκοπία, εκμεταλλευόμενη τα μισά από τα έσοδα που λάμβαναν.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθησε επιχείρηση, όπου οι αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντόπισαν στο διαμέρισμα την κατηγορούμενη, τέσσερις (4) εκδιδόμενες γυναίκες καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό αντικειμένων σχετικών με τις ερωτικές πράξεις, σημειωματάριο με ραντεβού και -190- ευρώ.

Από την επακόλουθη έρευνα στην οικία της κατηγορούμενης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35.940 ευρώ και σημειωματάριο με ιδιόχειρες σημειώσεις που αφορούσαν τις εισπράξεις ανά ημέρα.

Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για μαστροπεία, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

