Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά την γνωστοποίηση εξαφάνισης δύο κοριτσιών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι συνοδοί έχασαν τα ίχνη τους λίγο μετά την παρέλαση, και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα δύο κορίτσια φορούσαν καρναβαλικές περούκες.

