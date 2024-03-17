Λογαριασμός
Πάτρα: Συναγερμός στην Αστυνομία - Χάθηκαν δύο κορίτσια ΑμεΑ στην παρέλαση

βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών.

Πάτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία μετά την γνωστοποίηση εξαφάνισης δύο κοριτσιών ΑμεΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 οι συνοδοί έχασαν τα ίχνη τους λίγο μετά την παρέλαση, και έκτοτε βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα δύο κορίτσια φορούσαν καρναβαλικές περούκες.

Πηγή: tempo24.news

