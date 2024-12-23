Πάτρα: Σύλληψη 16χρονου για βιασμό σε βάρος 8χρονου

Συνελήφθη ένας 16χρονος στην Πάτρα με την κατηγορία του βιασμού σε βάρος ενός 8χρονου Ρομά. Σύμφωνα με την καταγγελία του παιδιού, όπως μετέδωσε το ertnews.gr, απογευματινές ώρες του περασμένου Σαββάτου, ο δράστης μαζί με άγνωστο συνεργό του, τον ακινητοποίησαν με χρήση βίας και τον εξανάγκασαν σε γενετήσιες πράξεις.
Όπως ανέφερε το παιδί στους αστυνομικούς, ο άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός, του κρατούσε τα χέρια για να τον ακινητοποιήσουν, ενώ ο δράστης εξανάγκασε τον 8χρονο να τον ικανοποιήσει σεξουαλικά με τα χέρια του και προέβη και σε άλλες γενετήσιες πράξεις.
Για το περιστατικό ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ο ανήλικος δράστης και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον συνεργό του. Για το παιδάκι παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.
