Στο ναύσταθμο Σαλαμίνας η φρεγάτα «Σπέτσαι»

Η φρεγάτα «Σπέτσαι» κατέπλευσε σήμερα στον ναύσταθμο Σαλαμίνας ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» (EUNAVFORASPIDES).

Όπως ανακοινώθηκε από τη Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ), μετά τον κατάπλου της φρεγάτας, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, επέβη στο πλοίο συνοδευόμενος από τον αρχηγό Στόλου αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη ΠΝ και καλωσόρισαν τον κυβερνήτη καθώς και το πλήρωμα της φρεγάτας, συγχαίροντας τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Πηγή: skai.gr

