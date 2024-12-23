Ο Αγοραστός για την επίθεση από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών

Στην επίθεση που έγινε την περασμένη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου σε βάρος του προσώπου του από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και συγκεκριμένα την οικογένεια Πλακιά αναφέρθηκε ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας κατά τη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια απρόκλητη επίθεση ευχαριστώντας τους ανθρώπους που «παρενέβησαν και απέτρεψαν πιο δυσάρεστες συνέπειες».

Όπως είπε, «αν και κατανοώ τον πόνο των ανθρώπων, δεν κατανοώ ποιος τους δίνει το δικαίωμα να συμπεριφέρονται και να αποδίδουν το δίκιο όπως το αντιλαμβάνονται και να μην αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Η αυτοδικία είναι καταδικαστέα».

Τέλος, δήλωσε «πεπεισμένος πως η αλήθεια θα αποκαλυφθεί όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου» ξεκαθαρίζοντας πως «δε φέρει καμία ευθύνη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα».

Από πλευράς της η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρύσα Τσαγανού εξήγησε πως ποτέ δεν έχει υπάρξει ενημέρωση για πολίτες που προτίθενται να επέμβουν στο συμβούλιο. Να σημειωθεί πως ο κ. Νίκος Πλακιάς ήταν παρών για ερώτησή του σχετικά με τον τόπο του δυστυχήματος των Τεμπών. Ακόμη, η κ. Τσαγανού υπογράμμισε πως το συμβάν συνέβη εκτός της αίθουσας του περιφερειακού συμβουλίου, αλλά και ότι η παράταξη της Περιφερειακής Αρχής προτείνει την έκδοση ψηφίσματος που να καταδικάζει την επίθεση στο πρόσωπο του κ. Αγοραστού.

