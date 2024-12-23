Ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης, όταν το μεσημέρι της Δευτέρας, ακινητοποιήθηκε συρμός στην Τροχιά 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, οι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν μετά από περίπου 15 λεπτά από άλλο συρμό μέσω της Τροχιάς 2, ενώ στο μεταξύ στους σταθμούς, όπως φαίνεται και στην κεντρική φωτογραφία, επικράτησε το αδιαχώρητο.

Σημειώνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που ακινητοποιείται συρμός.

Σε ανακοίνωση που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα thessmetro.gr, αναφέρεται πως «εάν εντοπιστεί ακόμα και μια μικρή απόκλιση, όπως εμπόδιο στις γραμμές, το σύστημα σταματά αυτόματα τον συρμό για να αξιολογήσει την κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται εγκαίρως ενδεχόμενα προβλήματα».

«Ειδικά κατά την έναρξη λειτουργίας ενός πλήρους αυτόματου συστήματος Μέτρο, όπως είναι το Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι αναμενόμενο να συμβούν πιο συχνά μεμονωμένα περιστατικά ακινητοποιήσεων συρμών που επιφέρουν ολιγόλεπτες καθυστερήσεις και εντάσσονται κατά την προσαρμογή του συστήματος στις πραγματικές και εντατικές συνθήκες λειτουργίας. Αυτές οι καθυστερήσεις είναι απόλυτα φυσιολογικές και δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την ασφάλεια των επιβατών» προσθέτει η εταιρεία THEMA, διαβεβαιώνοντας πως «η ακινητοποίηση ενός συρμού πραγματοποιείται προληπτικά προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία όλων των συστημάτων και δεν υποδηλώνει απαραίτητα τεχνική βλάβη του συρμού. Το σύστημα διασφαλίζει ότι ο συρμός μπορεί να συνεχίσει το δρομολόγιο του μόνο όταν επιβεβαιωθεί ότι οι συνθήκες είναι απόλυτα ασφαλείς».

Η εταιρεία σημειώνει πως πολλαπλά εφεδρικά συστήματα ασφαλείας λειτουργούν παράλληλα. «Αν κάποιο κύριο σύστημα εντοπίσει πρόβλημα, τα εφεδρικά συστήματα ασφαλείας ενεργοποιούνται. Ο συρμός παραμένει ακινητοποιημένος έως ότου όλα τα συστήματα επιβεβαιώσουν τις συνθήκες για την ασφαλή συνέχιση της λειτουργίας» διευκρινίζει.

Και συνεχίζει: «Σε σπάνιες περιπτώσεις όπου η ανίχνευση του ενδεχόμενου προβλήματος και η αποκατάσταση απαιτεί χρόνο, μπορεί να είναι απαραίτητη η εκκένωση του συρμού. Η εκκένωση πραγματοποιείται για να:

Αποφευχθούν παρατεταμένοι χρόνοι παραμονής των επιβατών μέσα στον ακινητοποιημένο συρμό. Διασφαλιστεί ότι οι τεχνικοί μπορούν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα με ασφάλεια, χωρίς επιβάτες εντός του συρμού. Αυτή είναι μια τυπική διαδικασία που ακολουθείται από όλα τα αυτόματα συστήματα μετρό παγκοσμίως».

Κατά τη διάρκεια μιας εκκένωσης συρμού, αναφέρει η THEMA, ακολουθούνται ειδικά πρωτόκολλα. «Για τις εκκενώσεις συρμών ακολουθούνται πιστά σχεδιασμένες, δοκιμασμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι όλες οι απαραίτητες ενέργειες γίνονται με οργάνωση, αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. O εκπαιδευμένος συνοδός συρμού, καθοδηγεί τους επιβάτες με ασφάλεια μέσω του πεζοδιαδρόμου στη σήραγγα, προς τον πλησιέστερο σταθμό, παρέχοντας βοήθεια σε ηλικιωμένους και σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης και ακοής. Σε περίπτωση που υπάρχει επιβάτης με αναπηρικό αμαξίδιο, ο συνοδός συρμού παραμένει μαζί του στον συρμό και μεριμνά για τις ανάγκες του, έως ότου ο συρμός μετακινηθεί με ασφάλεια και προσεγγίσει τον σταθμό όπου και γίνεται η αποβίβαση στην αποβάθρα. H εκκένωση του συρμού ολοκληρώνεται είτε μέσω των εξόδων έκτακτης ανάγκης που οδηγούν στο επίπεδο της οδού είτε μέσω της αποβάθρας».

«Όλα τα βήματα είναι σχεδιασμένα για να ελαχιστοποιούν την ταλαιπωρία και να παρέχουν τη μέγιστη ασφάλεια όλων» τονίζει η εταιρεία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.