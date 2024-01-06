Λογαριασμός
Φωτιά στα Βάρδα Ηλείας

Στο σημείο επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.

Η πυρκαγιά καίει καλαμιές, μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πυροσβεστική
