Φωτιά στα Βάρδα Ηλείας

Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.
Η πυρκαγιά καίει καλαμιές, μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.
Στο σημείο επιχειρεί ένα πυροσβεστικό όχημα.
Πηγή: skai.gr
- Βία ανηλίκων: Σοκάρουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας- Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι
- Κακοκαιρία προ των πυλών: Σε επιφυλακή η Πάτρα - Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Ελαιώνα
- Μεσολόγγι: Αγωνία για 31χρονο κυνηγό που αγνοείται από την Πέμπτη- «Είμαστε σίγουροι ότι κάτι έχει συμβεί» λέει η αδελφή του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.