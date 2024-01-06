Βία ανηλίκων: Σοκάρουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας- Ξεκινούν έλεγχοι

Κλοπές, σωματικές βλάβες ακόμη και βιασμοί περιλαμβάνονται στα αδικήματα που διαπράττονται από ανηλίκους, πιστοποιώντας την οξύτητα του προβλήματος.
Σύμφωνα με στοιχεία απο το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ το 2023 αυξήθηκε κατακόρυφα η εμπλοκή ανηλίκων σε διάφορα αδικήματα σε σχέση με το 2022 .
Το 2023, καταγράφεται ενδεικτικά μια συμμετοχή ανηλίκου σε ανθρωποκτονία, την ώρα που το 2022 δεν υπήρξε καμία τέτοια καταγραφή ενώ σε πέντε ανέρχονται τα περιστατικά συνέργειας ανηλίκου σε απόπειρα ανθρωποκτονίας το 2023 ενώ το 2022 οι αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν δύο.
Στους 202 ανέρχονται οι ανήλικοι που συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες το 2022 έναντι 282 ανηλίκων το 2023.
Αντίστοιχα 15 ανήλικοι κατηγορήθηκαν για βιασμό το 2022 έναντι 25 ανηλίκων το 2023 και 732 ήταν οι κλόπες στις οποίες ενεπλάκησαν παιδιά το 2022 έναντι 1.237 το 2023.
Η αστυνομία ξεκινά εντατικούς ελέγχους σε στέκια ανηλίκων για να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα μεταξύ των νέων, ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζει συντονισμένη δράση που εκτός της καταστολής θα επικεντρώνεται στην πρόληψη.
