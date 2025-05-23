Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 57χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό από πτώση σοβάδων, χτες Πέμπτη, στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να του σώσουν την ζωή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το thebest, ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του. Οι δυο τους μετέβαιναν σε κλινική στο κέντρο της πόλης για να επισκεφθούν τη μία κόρη τους που γεννούσε. Ξαφνικά αποκολλήθηκαν κομμάτια από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου.

Ένα από τα κομμάτια χτύπησε τον άτυχο άνδρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με το tempo24, συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος από όπου αποκολλήθηκαν τα τσιμέντα και αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον Εισαγγελέα με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου.

Πηγή: skai.gr

