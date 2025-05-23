Έκτακτη συνεδρίαση την Τρίτη 27 Μαΐου συγκάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ανακοίνωση του Οργανισμού Πληρωμών σημειώνονται τα εξής:

«Σε συνέχεια του από 22.05.2025 Δελτίο Τύπου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η διακρίβωση εάν τα γραφόμενα από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, Αντιεισαγγελέα Εφετών, κύριο Ν. Πασχάλη στην από 20.05.2025 ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ψευδή και συκοφαντικά, δυνάμενα να βλάψουν τη φήμη του Οργανισμού, με ότι αυτό συνεπάγεται, είναι αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Προς τούτο, ορίζω ως ημέρα συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού την Τρίτη, 27 Μαΐου 2025 και ώρα 12:00».

Και συμπληρώνει:

«Μέχρι τότε δίδεται περισσότερος χρόνος στον κ. Πασχάλη προκειμένου να ανακοινώσει ποιο ή ποια στελέχη του Οργανισμού ή μέλη της Διοικήσεως αυτού παρακώλυσαν το έργο των ελεγκτών και σε τι συνίσταται η παρακώλυση αυτή ή να ανασκευάσει τα γραφόμενά του".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.