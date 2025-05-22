Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε 59χρονος άνδρας ο οποίος περπατούσε με τη γυναίκα του, στην οδό Γούναρη και Ρήγα Φεραίου στην Πάτρα όταν αποκολλήθηκαν κομμάτια μάρμαρου από μπαλκόνι 5ου ορόφου και ένα από αυτά τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και είναι πολύ σοβαρά καθώς έχει χάσει πολύ αίμα. Στο σημείο επικρατεί αναστάτωση και ο δρόμος έχει αποκλειστεί, ενώ έχει γεμίσει με μάρμαρα.

