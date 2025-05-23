Σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών ο 57χρονος που χθες βράδυ τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων στο κέντρο της πόλης. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας περπατούσε μαζί με τη σύζυγό του όταν ξαφνικά αποκολλήθηκαν κομμάτια από μπαλκόνι 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Ρήγα Φεραίου. Ένα από τα κομμάτια χτύπησε τον άτυχο άνδρα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα στο κεφάλι.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Αμέσως έφτασαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 59χρονο για να τον διακομίσει στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.